【時報-台北電】中國人民銀行今公告，為對沖稅期、政府債券發行繳款等因素影響，維護銀行體系流動性合理充裕，持續以利率招標方式展開7天期1000億元(人民幣，下同)逆回購操作，中標利率2.2%不變。今另有100億元逆回購到期，單日淨投放900億元。

　據統計，人行已連續3個交易日釋放千億活水。本周(10月18日至22日)逆回購總量達3200億元，淨投放總量達2600億元。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

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