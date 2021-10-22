【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】自2020年初爆發新冠疫情以來，日本9月份核心消費者物價指數(CPI)才開始第1次上漲，這也證明全球原材料成本上揚，日本通貨膨脹正慢慢開始有感。

經濟學家預測，若燃料成本持續上漲，未來幾個月將加速通貨膨脹生成。不過，與其它已開發國家相比，日本的任何通膨都會是小巫見大巫，因為當地薪資調升有限，故民眾消費意願受到影響。還有，日企也會對價格轉嫁一事縮手，不敢執行。

調研單位凱投宏觀認為，日本通膨藉由人為操控方式，可能會在2022年初看到增近1%，然後又會開始下滑。

22日日本官方公布的這份經數據，剔除波動較大的蔬果鮮食，但包括燃料成本的核心CPI，9月年增0.1%，與市場預估相符外，8月份則是持平的零。

日本政府表示，9月出現通膨現象，主要是因為能源成本飆升7.4%，並創近3年來最高。同時，9月份油價的年增率更是高達16.5%。另外，加工食品與耐久財也同步上漲，但手機費用大減並遽降44.8%，使得整體漲幅縮小。

國際油價近來漲勢兇猛，電費在3到5個月後應可見漲價效應，屆時日本通膨將會逼近1%。不過市場質疑，通膨利用成本為推動力的影響範圍能有多大，且能持續多久時間。

農林中金總合研究所樂觀指出，日本商業活動重啟，有機會增加服務方面支出，同時物價也會被拉升。不過日後，一旦物價繼續上漲，日本家庭往往會轉而購買更便宜的商品。如此一來，反而會引發各公司大打價格戰。

日本央行下周將舉行政策會議時，預料會把這份CPI報告當成決策的考慮要點之一。同時，日本央行也將公布最新1季的經濟成長，以及將來的通膨預估值。

當然，這波全球大宗物資上漲，日本也無法置身於外。因為當地9月份躉售物價已飆升6.3%，來到13年最高價位。這不僅給日企獲利表現帶來壓力，同時也會給消費者物價帶來大漲的風險。

事實上，日企對價格轉嫁始終很難放手一搏，故日本消費者比較難感受通膨的壓力。所以，日本央行極力倡導的通膨2%目標值，現在看起來根本是緣木求魚般窒礙難行。

(時報資訊)