【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數16844.87點，跌44.64點；總計309家漲、501家跌、120家持平；委買26692130張、委賣19818501張；總成交值1125.32億元。

(時報資訊)

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