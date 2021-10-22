【時報-台北電】光禹國際(6595)申請參與「嘉義縣微型文創園區興建暨營運移轉案」(BOT及OT案)，日前接獲嘉義縣政府函文通知，獲選為前述BOT及OT案之最優申請人。
本基地位於嘉義縣太保市，行政院長蘇貞昌於今年9月5日宣佈嘉義科學園區設立於本基地北側及東側的台糖土地，基地面積88公頃 ，本項目西側鄰接故宮南院，南側面對太保市區，東側鄰接未來的嘉義科學園區，距離嘉義高鐵站約6分鐘車程，交通便利。
本基地佔地9.92公頃，許可年限自投資契約簽訂日開始起算50年，定位為「東方威尼斯-Holo Park羊角藝術村」 結合當地自然景觀本基地與故宮南院、蔗埕文化園區形成帶狀藝文、文創走廊，是一個以藝術休閒度假為市場訴求點，將數位科技與在地文化深度融合，以場景形塑為氛圍，以休閒度假結合沉浸體驗為訴求的文創科技旅遊度假園區。(編輯整理：廖小蕎)
(時報資訊)
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