【時報記者任珮云台北報導】今年PC/NB一方面受惠於疫情帶動終端需求，一方面又遭零組件缺貨和海運滯延衝擊。展望2022年，外資法人認為台廠的5大ODM代工廠出貨年減約5%，雖然是年減，但依然遠優於2019年的出貨，預估較2019年仍有4成的成長。預估商用型NB需求復甦，可望彌補Chromebook和消費型產品的下滑。
在NB代工廠中，外資僅點選廣達(2382)給予「表現優於大盤」，看好因素包括潛在Chromebook需求復甦，以及MacBook Pro的拉貨和雲端事業的領頭地位等。
廣達今年陸續在台灣林口新增生產線進行擴產，目前雲達一線客戶(例如CSP，雲端解決方案提供者)的需求持續成長，二線資料中心客戶的訂單也在增加；台灣與日本的企業專網市場，預計2022年上半年商用化，最快明年開始貢獻廣達業績。
蘋果日前發表搭載新一代自家晶片的MacBook Pro筆記型電腦，獨家組裝廠即為廣達。MacBook Pro概念股還包括：背光模組廠瑞儀(6176)、觸控模組暨液晶LCM模組廠GIS-KY(6456)業成、高速傳輸介面廠譜瑞-KY(4966)、散熱模組廠雙鴻(3324)等。
新款MacBook Pro，包括14吋與16吋機型、配備MiniLED(次毫米發光二極體)螢幕、採用與iPhone類似的螢幕瀏海設計、更多連接口、移除觸控列。新款MacBook Pro搭載更高效能的晶片、更具吸引力的價格，若消費者反應良好，將有助推升獨家組裝廠廣達出貨動能。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：