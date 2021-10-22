【時報-台北電】受中國商品市場監管緊張，而引發市場對需求的擔憂，觸動投機性賣盤，打壓馬來西亞棕櫚油期貨自每噸5393林吉特歷史紀錄高點回落；據了解，中國將進一步加強對大宗商品市場炒作行為的監管，且10/1-10/20馬來西亞棕櫚油產品出口較上個月同期降14%，不過因印度和巴基斯坦受到生產前景低迷，以及採取降低進口關稅，以支撐棕櫚油價格。
周四(10/21)馬來西亞衍生產品交易所(BMD)1月棕櫚油期貨終場跌逾2%，至每噸4966馬幣（約為1194.9美元）；而近月棕櫚油跌1.7%，報每公噸5209馬幣；大連期交所交易最活躍月份豆油漲2.4%，最活躍月份棕櫚油漲2.9%。(編輯整理：鄧凱綺) (商品行情網)
(時報資訊)
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