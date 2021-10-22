【時報-台北電】周四日本天然橡膠期貨持續走揚，受到美國聯邦儲備委員對美國經濟增長利多的評估，同步提振世界其他地區的增長，鼓舞投資人信心，前景趨好支撐，期膠持續走高，而上海期膠則續跌；大阪OSE交易所指標3期貨漲2.1 %，報每公斤238.5日圓；新加坡SICOM-RSS3 11月期貨漲2.3%，報每公斤197.9美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨跌0.2%，收於每噸15235元人民幣。

亞洲橡膠現貨市場也持續上漲，泰國橡膠RSS-3曼谷FOB漲2.3%，報每公斤64.35泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲0.22%，報現貨價每公斤183.9美分。(編輯整理：鄧凱綺)(商品行情網)

(時報資訊)

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重要商品行情

（更新：2021/10/22）
紐約近月RBOB汽油
2.4801 -0.03
紐約近月輕質原油
82.50 -1.37
BDI綜合指數
4653 -98.00
芝加哥近月黃豆
1224 -21.50
芝加哥近月玉米
532.25 -7.00
倫敦近月布蘭特
84.61 -1.21
紐約近月天然氣
5.115 -0.05
紐約近月黃金
1781.9 -3.00
倫敦三個月期銅
9831.50 -354.00
日本近月RSS3橡膠
224.90 +6.90
紐約近月棉花
106.14 -4.59
倫敦三個月期鎳
19930.00 -1033.00

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