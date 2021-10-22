【時報-台北電】周四日本天然橡膠期貨持續走揚，受到美國聯邦儲備委員對美國經濟增長利多的評估，同步提振世界其他地區的增長，鼓舞投資人信心，前景趨好支撐，期膠持續走高，而上海期膠則續跌；大阪OSE交易所指標3期貨漲2.1 %，報每公斤238.5日圓；新加坡SICOM-RSS3 11月期貨漲2.3%，報每公斤197.9美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨跌0.2%，收於每噸15235元人民幣。
亞洲橡膠現貨市場也持續上漲，泰國橡膠RSS-3曼谷FOB漲2.3%，報每公斤64.35泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲0.22%，報現貨價每公斤183.9美分。(編輯整理：鄧凱綺)(商品行情網)
(時報資訊)
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