【時報-台北電】大陸A股今日開盤漲跌不一，滬指持平、為3594.75點，深成指漲0.16%、為14467.37點，創指漲0.34%、為3290.54點。盤面上，半導體族群走強，創業板股國科微開盤漲停，富瀚微、明微電子、中穎電子等漲幅居前；房地產類股開高，新城控股漲逾8％，金科股份、津濱發展、保利發展、萬科A跟漲；鴻蒙概念族群強勢，九聯科技漲近5%，潤和軟體、芯海科技、誠邁科技跟漲；BIPV概念股揚升，漢嘉設計漲逾16%，啟迪設計、嘉寓股份、森特股份、瑞和股份漲幅居前；網紅經濟概念族群異動拉升，創業板股新文化漲停，中廣天擇漲停，元隆雅圖、因賽集團、日出東方、星期六、天龍集團等漲幅居前。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

#大陸 #股市 #A股

主要市場指數

紐約道瓊
35603.08 -6.26(0.02%)
05:03
S&P500
4549.78 +13.59(0.30%)
05:03
Nasdaq
15215.70 +94.02(0.62%)
05:16
費半指數
3412.05 +37.83(1.12%)
05:16
日經225
28894.30 +185.72(0.65%)
10:06
南韓KOSPI
3005.00 -2.33(0.08%)
10:06
香港恆生
26056.70 +39.17(0.15%)
10:11
上證指數
3593.43 -1.36(0.04%)
10:11
深圳成指
14512.04 +67.18(0.47%)
10:11
英國FTSE
7190.30 -32.80(0.45%)
10/21
法國CAC
6686.17 -19.44(0.29%)
00:05
德國DAX
15472.56 -50.36(0.32%)
10/21

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