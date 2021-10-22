【時報-台北電】大陸A股今日開盤漲跌不一，滬指持平、為3594.75點，深成指漲0.16%、為14467.37點，創指漲0.34%、為3290.54點。盤面上，半導體族群走強，創業板股國科微開盤漲停，富瀚微、明微電子、中穎電子等漲幅居前；房地產類股開高，新城控股漲逾8％，金科股份、津濱發展、保利發展、萬科A跟漲；鴻蒙概念族群強勢，九聯科技漲近5%，潤和軟體、芯海科技、誠邁科技跟漲；BIPV概念股揚升，漢嘉設計漲逾16%，啟迪設計、嘉寓股份、森特股份、瑞和股份漲幅居前；網紅經濟概念族群異動拉升，創業板股新文化漲停，中廣天擇漲停，元隆雅圖、因賽集團、日出東方、星期六、天龍集團等漲幅居前。(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)
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