花旗銀行將出售在台消金業務成為近期金融圈最熱話題，21日富邦金控代旗下台北富邦銀行與富邦華一銀行董事會決議擬投資金融相關事業引發市場聯想，對此富邦金控以公告內容中「待交易確認後再行補充公告」回應。
據了解，花旗這次計畫在台銷售的消金業務的交易金額可能上達千億元，至少也在600億元以上，已經超過國內首宗金金併的價格，因此較具財力的大型金控均被點名，富邦金控在此時公告觸發市場敏感度，因此傳出富邦金有意再出手花旗，以壯大在台銀行業務。
不過，市場人士透露，由於花旗出售的金額龐大，雖多家金控都有意但不見得會真正出手，富邦金控也強調此為按照程序公告，其他須待交易確認後再行補充公告來回應。
(時報資訊)
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