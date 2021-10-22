【時報記者郭鴻慧台北報導】杏國(4192)花了6年時間，燒了20億元研發的胰臟癌新藥解盲失利，失望賣壓蜂擁而出，今日與母公司杏輝(1734)一起跌停鎖死，賣單有2.1萬張、1.6萬張急著想要排隊脫手。

原先市場對杏國研發中新藥SB05PC全球胰臟癌三期試驗解盲結果有所期待，股價自8月的50.6元起漲，短短2個月時間，股價狂飆1.5倍。昨日下午解盲宣告失敗，主要療效指標未具顯著差異，雖然公司將繼續完成臨床試驗報告，待臨床試驗結束後，再依臨床試驗數據進行細部分析及討論，定訂後續開發策略，投資人並不買單，今日以跌停板122.5元開出，至9:40，成交量僅有22張，但有2.1萬多張的賣單想要拋售。

杏輝持有杏國股權約62%，每年大約有4億元左右的獲利養杏國，昨日杏國解盲失利後，董事長李志文說，接下來花費就不會這麼多，預期明年度獲利就能正常的呈現。此次臨床試驗項目只是杏國開發產品之一，若扣除杏國損失後，集團仍在持續的獲利與成長中，此次臨床統計分析結果對杏輝醫藥集團的影響有限。今日杏輝以跌停板35.4元開出，至9:40，成交量僅有477張，但有4萬多張的賣單想要脫手。

(時報資訊)

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