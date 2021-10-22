【時報-台北電】由於煤炭價格持續攀升，加上近期中國限電管控下，令水泥成本大幅提升，為反應成本廠家漲價意願強烈，因此帶動周四(10/21)中國華北地區山西水泥市場價格上漲。

據CIP商品行情網資料顯示，其中波特蘭水泥32.5散裝及袋裝，華北地區山西市場流通價上漲約2.5%，華東地區江西市場流通價上漲近1%。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）

(時報資訊)

#水泥 #煤炭 #限電

重要商品行情

（更新：2021/10/22）
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1224 -21.50
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