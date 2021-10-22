【時報記者王逸芯台北報導】宏達電(2498)宣布，與一舉拿下亞太區智慧城市殊榮的高雄市政府，攜手合作與經濟部工業局、加工處在高軟鴻海大樓2樓打造首座「5G XR O-RAN實驗場」，提供製造加工業者或創新應用內容業者免費測試5G專網研發平台。
宏達電亞太區總經理黃昭穎表示，宏達電除了是智慧型手機與虛擬實境創新設計者外，近年也成功成為5G系統整合廠商，不但整合國內5G O-RAN之能量，更進一步延伸與創新業者合作，共同開發5G應用解決方案。他透露，宏達電將持續擴大投資成立「5G應用解決方案研發中心」，5G XR O-RAN實驗場即是宏達電深耕高雄的第一步。
O-RAN主要是提供大小型基站通用的基礎軟體架構，以建立橫跨4G與5G的多重連線，且配置小型基站，目的在降低資本支出，透過軟體調整因應各種行動通訊服務，將系統放在雲端上，電信營運商可購買白牌伺服器、交換器、小型基站等網通產品，用以建設自己的行動通訊架構，藉由O-RAN改變傳統的無線存取網路架構，以滿足最佳效能及成本效率；在成本效益能夠發揮的前提下，O-RAN也有助5G企業專網布建，將核網路虛擬化，讓降低企業營運負擔。
高雄市政府表示，高雄力拚產業轉型，成功爭取亞灣5G AIoT創新園區落地，盼藉由5G帶來突破性的開創與變革，協助製造業、服務業解決痛點。他強調，5G XR O-RAN實驗場將提供研發團隊既安全、穩定又高速的5G O-RAN專網環境，讓更多樣化5G應用服務進行測試。同時，市府也將協助廠商進行技術、商務媒合，與業者共同開拓5G創新智慧應用市場新藍海。
另外，宏達電與同樣為OSSA會員的台灣安控領導品牌VIVOTEK合作，結合了宏達電5G解決方案和OSSA認證智能攝影機iNSIGHT系列，此解決方案備受創新業者青睞。不但擺脫傳統監控器材受建築網路佈線的限制，且因OSSA的智能攝影機可隨業主需要安裝不同的APP，應用在智能零售或智慧工廠等多個不同場域。
宏達電整合監視系統並結合OSSA智能攝影機架構，可透過邊緣AI智慧辨識，檢視機關內的器械碼表、儀器數據等，提供智慧巡檢的解決方案。至於本次展示的應用則是口罩偵測，在疫情常態化的現今世界中，也成為最實用的應用場景之一。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：