【時報記者王逸芯台北報導】宏達電(2498)宣布，與一舉拿下亞太區智慧城市殊榮的高雄市政府，攜手合作與經濟部工業局、加工處在高軟鴻海大樓2樓打造首座「5G XR O-RAN實驗場」，提供製造加工業者或創新應用內容業者免費測試5G專網研發平台。

宏達電亞太區總經理黃昭穎表示，宏達電除了是智慧型手機與虛擬實境創新設計者外，近年也成功成為5G系統整合廠商，不但整合國內5G O-RAN之能量，更進一步延伸與創新業者合作，共同開發5G應用解決方案。他透露，宏達電將持續擴大投資成立「5G應用解決方案研發中心」，5G XR O-RAN實驗場即是宏達電深耕高雄的第一步。

O-RAN主要是提供大小型基站通用的基礎軟體架構，以建立橫跨4G與5G的多重連線，且配置小型基站，目的在降低資本支出，透過軟體調整因應各種行動通訊服務，將系統放在雲端上，電信營運商可購買白牌伺服器、交換器、小型基站等網通產品，用以建設自己的行動通訊架構，藉由O-RAN改變傳統的無線存取網路架構，以滿足最佳效能及成本效率；在成本效益能夠發揮的前提下，O-RAN也有助5G企業專網布建，將核網路虛擬化，讓降低企業營運負擔。

高雄市政府表示，高雄力拚產業轉型，成功爭取亞灣5G AIoT創新園區落地，盼藉由5G帶來突破性的開創與變革，協助製造業、服務業解決痛點。他強調，5G XR O-RAN實驗場將提供研發團隊既安全、穩定又高速的5G O-RAN專網環境，讓更多樣化5G應用服務進行測試。同時，市府也將協助廠商進行技術、商務媒合，與業者共同開拓5G創新智慧應用市場新藍海。

另外，宏達電與同樣為OSSA會員的台灣安控領導品牌VIVOTEK合作，結合了宏達電5G解決方案和OSSA認證智能攝影機iNSIGHT系列，此解決方案備受創新業者青睞。不但擺脫傳統監控器材受建築網路佈線的限制，且因OSSA的智能攝影機可隨業主需要安裝不同的APP，應用在智能零售或智慧工廠等多個不同場域。

宏達電整合監視系統並結合OSSA智能攝影機架構，可透過邊緣AI智慧辨識，檢視機關內的器械碼表、儀器數據等，提供智慧巡檢的解決方案。至於本次展示的應用則是口罩偵測，在疫情常態化的現今世界中，也成為最實用的應用場景之一。

(時報資訊)

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