【時報-台北電】因倫敦金屬交易所(LME)供應吃緊擔憂有所緩解，加上投資者關注全球最大金屬消費國中國的需求放緩，致倫敦(LME)期銅下跌，連帶影響大多其餘基本金屬價格也跟著下滑。
分析師表示，LME交易所庫存只佔可用銅庫存的一小部份，但隨著礦場和廢銅供應增加，銅市的吃緊正在緩解，另外，全球最大消費國中國，則因電力持續短缺及經濟增長疲弱不如預期，對金屬需求放緩，預期年底的期銅價格應該會再更低。
終場周四(10/21)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫下跌965美元，報每公噸37,250美元；期鎳下跌1,033美元，報每公噸19,930美元；期鋅下跌134美元，報每公噸3,429.5美元；期鋁下跌159美元，報每公噸2,910.5美元；期銅下跌354美元，報每公噸9,831.5美元；期鉛下跌17.5美元，報每公噸2,400美元。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）
(時報資訊)
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