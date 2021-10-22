【時報-台北電】美債殖利率升，紐約期金轉跌；因美國公債殖利率上升，抵消先前投資人對通膨擔憂及中國房地產市場陷入困境所帶來的支撐，令金價終止連續2個交易日上漲的態勢。

分析師表示，美國10年期公債殖利率攀升至5個月高點，這也持續引發市場對聯準會(Fed)何時會進行升息的疑慮。其中紐約期金跌幅0.2%，白銀跌1.1%。

周四(10/21)收盤報價，12月黃金跌3美元，報每盎司1781.9美元，12月白銀跌0.28美元，報每盎司24.17美元，1月白金跌2.6美元，報每盎司1049.7美元，12月鈀金跌64.3美元，報每盎司2018.1美元。(編輯整理：王聖為) (商品行情網)

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