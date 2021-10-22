【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為6.4032元，較前一交易日貶值1.42分。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2021年10月22日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.4032元，1歐元對人民幣7.4431元，100日元對人民幣5.6192元，1港元對人民幣0.82358元，1英鎊對人民幣8.8320元，1澳大利亞元對人民幣4.7787元，1新西蘭元對人民幣4.5820元，1新加坡元對人民幣4.7529元，1瑞士法郎對人民幣6.9733元，1加拿大元對人民幣5.1773元，人民幣1元對0.64939馬來西亞林吉特，人民幣1元對11.1035俄羅斯盧布，人民幣1元對2.2922南非蘭特，人民幣1元對184.08韓元，人民幣1元對0.57364阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.58581沙特里亞爾，人民幣1元對48.9132匈牙利福林，人民幣1元對0.61870波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9995丹麥克朗，人民幣1元對1.3433瑞典克朗，人民幣1元對1.3061挪威克朗，人民幣1元對1.48866土耳其里拉，人民幣1元對3.1712墨西哥比索，人民幣1元對5.2154泰銖。(整理編輯：廖小蕎)

(時報資訊)

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