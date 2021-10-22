【時報-台北電】料美迎來暖冬，周四歐美原油期貨回跌逾1%；本周美國海洋暨大氣總署(NOAA)報告指出，美國南部和東部地區的冬季氣溫預計將高於平均水平，同時煤炭和天然氣價格承壓下跌，消息也為石油產品帶來壓力。

　此外東歐及俄羅斯，因新冠病例增加故重新實施封鎖；其中俄羅斯單日新增確診病例突破3.6萬人次，增加投資人對經濟前景擔憂，終場油價回跌；其中美國原油跌幅1.1%，倫敦原油跌幅1.4%。

美國NYMEX-12月輕質原油期貨下跌0.92美元，報每桶82.50美元；11月熱燃油跌0.04美元，報每加侖2.55美元；11月RBOB汽油跌0.03美元，報每加侖2.48美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨下跌1.21美元，報每桶84.61美元。(編輯整理：王聖為)(商品行情網)

(時報資訊)

#原油期貨

重要商品行情

（更新：2021/10/22）
紐約近月RBOB汽油
2.4801 -0.03
紐約近月輕質原油
82.50 -1.37
BDI綜合指數
4653 -98.00
芝加哥近月黃豆
1224 -21.50
芝加哥近月玉米
532.25 -7.00
倫敦近月布蘭特
84.61 -1.21
紐約近月天然氣
5.115 -0.05
紐約近月黃金
1781.9 -3.00
倫敦三個月期銅
9831.50 -354.00
日本近月RSS3橡膠
224.90 +6.90
紐約近月棉花
106.14 -4.59
倫敦三個月期鎳
19930.00 -1033.00

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