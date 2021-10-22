【時報-台北電】料美迎來暖冬，周四歐美原油期貨回跌逾1%；本周美國海洋暨大氣總署(NOAA)報告指出，美國南部和東部地區的冬季氣溫預計將高於平均水平，同時煤炭和天然氣價格承壓下跌，消息也為石油產品帶來壓力。
此外東歐及俄羅斯，因新冠病例增加故重新實施封鎖；其中俄羅斯單日新增確診病例突破3.6萬人次，增加投資人對經濟前景擔憂，終場油價回跌；其中美國原油跌幅1.1%，倫敦原油跌幅1.4%。
美國NYMEX-12月輕質原油期貨下跌0.92美元，報每桶82.50美元；11月熱燃油跌0.04美元，報每加侖2.55美元；11月RBOB汽油跌0.03美元，報每加侖2.48美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨下跌1.21美元，報每桶84.61美元。(編輯整理：王聖為)(商品行情網)
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