【時報記者王逸芯台北報導】高通技術公司今日宣布推出針對7GHz以下頻段的高通ultraBAW射頻濾波器技術，是以高通數據機到天線解決方案為基礎打造的另一項創新，推動高效能5G與連網系統在橫跨各無線產品領域的發展，該產品預計將於2022年下半年上市。
射頻(RF)濾波器能將手機接收與發射的無線電訊號從不同頻段中分離出來。全新高通ultraBAW射頻濾波器技術能讓5G和Wi-Fi解決方案皆能存取高達7 GHz以下的頻譜資源，以在更高的頻率上帶來更高的效能。能夠存取7 GHz以下頻段，將使下一代行動裝置、筆電以及眾多車用、物聯網與工業應用解決方案受益於5G與Wi-Fi共存，進而增強室內與室外的效能表現與功耗效率。
全新高通ultraBAW射頻濾波器承接先前宣布的高通ultraSAW技術，持續擴展領先業界的效能。高通ultraSAW技術涵蓋較低的600MHz至2.7GHz頻段，而高通ultraBAW技術則涵蓋2.7至7.2GHz頻段，擴展高達7GHz以下的中頻段連網能力。高通ultraBAW更支援高達300MHz的超寬頻道，並可與5G和或Wi-Fi網路共存，提升下載和上傳的速率。
藉由將支援的頻率由2.7GHz提高至7.2GHz，高通ultraBAW技術能夠支援一些Wi-Fi的關鍵頻段，包括5GHz、以及近期被應用在Wi-Fi 6E與未來Wi-Fi標準使用的6 GHz頻段。搭載高通ultraBAW技術的裝置將能享有提升的傳輸速率與定位服務，以及其他更多優點。
全新高通ultraBAW射頻濾波器加入高通ultraSAW和眾多其他射頻前端的終端元件，成為高通技術公司完整天線到數據機射頻解決方案產品組合之一，持續達成突破性創新、效能與功耗效率。
採用高通ultraBAW濾波器技術的產品目前已開始提供樣品給客戶。搭載此技術的商用裝置，預計將於2022年下半年上市。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：