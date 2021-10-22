【時報-台北電】美股昨夜漲多跌少，道指獨收低6.26點、標普500指數連7漲寫新高，但盤後臉書重挫近7%、英特爾重挫逾8%；今早美股期指走弱，日韓股市則漲跌互見。台股昨在外資轉買超、權王傳祝融、股后換人當等紛紛擾擾下，衝關萬七未果，量增收漲1.69點，今日三大期指率先聯袂開高，11月台指期開盤上漲62點、為16877點，隨後大盤開高10.81點、為16900.32點。在權王力守高檔，但電子權值大軍偏弱、金航雙黑下，多空僵持於16900關前。
主要權值股表現上，台積電(2330)開高為600元、矽力-KY(6415)開平在4,100元、信驊(5274)開高為2,310元、力旺(3529)開低在2,290元、大立光(3008)開低為2,025元、鴻海(2317)開平在108元、聯發科(2454)開平為913元、聯電(2303)開平在58元。
美股四大指數周四漲多跌少，道指受IBM財報不佳拖累獨黑、標普500指數則連7漲改寫新高，終場道指跌6.26點，或0.02%，收35,603.08點；標普500指數漲13.59點，或0.30%，收4,549.78點；那指漲94.02點，或0.62%，收15,215.70點；費半指數漲37.83點，或1.12%，收3,412.05點。個股方面，DWAC暴漲356.83%、WeWork掛牌首日大漲13.49%、特斯拉漲3.26%、蘋果漲0.15%、Nike漲2.35%、聯合健康漲1.65%、IBM跌9.56%、美國運通跌1.19%、輝達漲2.66%、ASML漲2.59%、超微漲2.53%、恩智浦漲1.89%；台積電ADR漲0.61%、日月光ADR跌0.72%、聯電ADR跌0.48%、中華電信ADR漲0.03%。盤後，SNAP暴跌25%，臉書、推特也重挫近7%，英特爾重挫逾8%。
台股周四在台積電領軍開高，航運、比特幣、元宇宙等概念族群強勢助攻下，一度衝上17026.89點、勁揚逾百點，惟萬七關反壓不輕，加上台積電翻黑丟失600關，終場僅小漲1.69點、為16889.51點，成交金額增至3077.32億元。籌碼面，外資買超68.665億元，投信賣超0.985億元，自營商買超7.166億元，三大法人買超74.84億元。
台股21日反彈至萬七，但本波領彈的主攻部隊台積電及ABF載板族群熄火，加上萬七心理關卡沉重，終場由大漲139點、轉為小漲1點，日K留有上影線。分析師指出，融資餘額近期持續減肥，融券略增，加上技術指標已經轉強，台股仍有機會持續反彈，不過需觀察台股突破萬七後，季線、半年線反壓是否有效克服。(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)
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