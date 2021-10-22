【時報-台北電】台北股市櫃買市場09:00，加權指數207.51點，漲0.18點；總計311家漲、126家跌、72家持平；委買873544張、委賣280431張；總成交值3.19億元。

(時報資訊)

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