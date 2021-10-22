【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數16900.32點，漲10.81點；總計400家漲、247家跌、142家持平；委買4056663張、委賣1740598張；總成交值26.90億元。

(時報資訊)

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