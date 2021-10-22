【時報-台北電】運價走弱，周四BDI指數回落2.1%；受到海岬型船運價下降近3000美元的影響，抵銷了巴拿馬型船運價增加逾600美元所帶來的收益，拖累波羅的海乾散貨BDI指數，回落近1個月以來低點。

　其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌98點，收4653點，跌幅2.1%；海岬型運費指數(BCI)下跌357點，收6918點，跌幅4.9%；其平均日租金為每艘57374美元，減少2959美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲68點，收作4304點，漲幅1.6%，其平均日租金為每艘38737美元，增加609美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲6點，收作3624點，漲幅0.2%。(編輯整理：王聖為)(商品行情網)

(時報資訊)

#運價 #BDI #指數

重要商品行情

（更新：2021/10/22）
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