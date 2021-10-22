時報-商情早報

1.美債殖利率升，紐約期金轉跌。

2.LME：10/21期銅收9831.50美元/公噸，跌354美元。

3.NYMEX：12月輕質原油跌1.37美元，每桶為82.50美元。

4.西德州原油下跌1.76美元，每桶為82.64美元。

5.10/21BDI運費指數為4653.00。

6.10/21SICOM天然橡膠11月期貨RSS3上漲4.40美分。

7.NYCE：12月棉花跌4.59美分，每磅為106.14美分。

8.CBOT：12月黃豆粉跌4.40美元，每公噸為324美元。

9.10/21TRJ-CRB下跌3.75，為236.60。

10.4GbDDR3512Mx8(1600MHz)21日收盤均價2.65美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-美債殖利率升，紐約期金轉跌；因美國公債殖利率上升，抵消先前投資人對通膨擔憂及中國房地產市場陷入困境所帶來的支撐，令金價終止連續2個交易日上漲的態勢，其中紐約期金跌幅0.2%，白銀跌1.1%；周四(10/21)收盤報價，12月黃金跌3美元，報每盎司1781.9美元，12月白銀跌0.28美元，1月白金跌2.6美元，12月鈀金跌64.3美元。(王聖為整理)

2.LME基本金屬-供應緊張緩解，期銅價下跌；因倫敦金屬交易所(LME)供應吃緊擔憂有所緩解，加上投資者關注全球最大金屬消費國中國的需求放緩，致倫敦(LME)期銅下跌，連帶影響大多其餘基本金屬價格也跟著下滑。終場周四指標期銅下跌354美元；期錫下跌965美元；期鎳下跌1,033美元；期鋅下跌134美元；期鋁下跌159美元；期鉛下跌17.5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-料美迎來暖冬，周四歐美原油期貨回跌逾1%；本周美國海洋暨大氣總署(NOAA)報告指出，美國南部和東部地區的冬季氣溫預計將高於平均水平，消息也為石油產品帶來壓力；此外東歐及俄羅斯，因新冠病例增加故重新實施封鎖，增加投資人對經濟前景擔憂，終場油價回跌；美國NYMEX-12月輕質原油期貨下跌0.92美元，跌幅1.1%，報82.50美元/桶；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨下跌1.21美元，跌幅1.4%，報84.61美元/桶。(王聖為整理)

4.航運指數-運價走弱，周四BDI指數回落2.1%；受到海岬型船運價下降近3000美元的影響，抵銷了巴拿馬型船運價增加逾600美元所帶來的收益，拖累波羅的海乾散貨BDI指數，回落近1個月以來低點；其中最新報價BDI指數下跌98點，收4653點，跌幅2.1%；BCI指數下跌357點，收6918點，跌幅4.9%；BPI指數上漲68點，收作4304點，漲幅1.6%；BSI指數上漲6點，收作3624點，漲幅0.2%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-周四日本天然橡膠期貨持續走揚，受到美國聯邦儲備委員對美國經濟增長利多的評估，同步提振世界其他地區的增長，鼓舞投資人信心，前景趨好支撐，期膠持續走高，而上海期膠則續跌；大阪OSE交易所指標3期貨漲2.1 %，報每公斤238.5日圓；新加坡SICOM-RSS3 11月期貨漲2.3%，報每公斤197.9美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨跌0.2%，收於每噸15235元人民幣。(鄧凱綺整理)

6.穀物期貨-周四芝加哥穀物期貨全收黑，其中大豆期貨在連五日上漲後走跌，受技術壓力和最大出口競爭對手巴西降雨的有利預測打壓，小麥從早盤觸及的兩周高價後回落，由於原油走軟和美元走強壓抑，玉米價格小幅走低，但出口熱絡及明年恐投入更高成本的支撐，終場11月大豆跌21.5美分，報1224美分， 12月玉米跌7美分，報532.25美分，12月小麥跌8美分，報741.25美分。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-獲利回吐，周四紐約棉花期貨回跌逾4%,；因原油和穀物市場下跌，以及美元反彈上漲，加重投資人悲觀情緒，亦引發大量拋售壓力，棉價急跌逾4%，不過分析師表示，受到美國農業部 (USDA)週出口銷售利好消息，有機會支撐棉價反彈上漲，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 12月棉花期貨跌4.2 %，報每磅106.14美分，3月棉花期貨跌4.1 %，收盤每磅104.5美分。(鄧凱綺整理)

8.記憶體現貨-周四記憶體現貨市場報價持續走跌，市場整體動能略顯停滯，買家問價動作零星，賣價普遍偏低，市場觀望態度較顯濃厚，部份規格報價下跌，最新報價為DDR4 8Gb 512Mx16/2400MHz下跌0.31%，報3.834美元；DDR4 4Gb 512Mx8/2400MHz下跌0.11%，報2.629美元；快閃記憶體部份，供需雙方態度皆處被動，僅有零星詢價動作，購買力道不足，整體市場報價部份下跌，最新報價64Gb MLC下跌0.28%，報價為2.464美元；32Gb MLC下跌0.2%，報價為2.047美元。(呂方維整理)(商品行情網)

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