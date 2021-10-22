股票上市的互億科技公司董事長廖年豐被控製作假交易、美化財報，涉違證交法。台北地檢署昨天約談廖年豐到案說明，檢察官漏夜偵訊後，今天凌晨諭令新台幣100萬元交保。

檢調獲報，廖年豐及互億科技章姓董事等人為拉抬股價，涉嫌利用人頭公司製作假交易，虛增營收以美化財報，另涉嫌多次進場買進自家股票，製造股票交易熱絡假象，藉此拉抬股價。

台北地檢署認定，廖年豐等人涉犯證券交易法的財報不實、操縱股價等罪，昨天指揮調查局新北市調查處兵分15路搜索，並約談廖年豐等5人到案。

檢察官漏夜偵訊後，今天凌晨聲押章姓董事、諭令廖年豐100萬元交保，其餘被告分別以5萬元至50萬元不等金額交保。

互億科技今天凌晨發布重大訊息表示，董事長廖年豐等涉證券交易法案件，新北市調查處21日依法搜索互億科技辦公室，目前已進入司法程序。全案還在調查中，靜候調查結果。

(時報資訊)

#互億科技 #交保 #假交易 #美化財報 #廖年豐

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀