股票上市的互億科技公司董事長廖年豐被控製作假交易、美化財報，涉違證交法。台北地檢署昨天約談廖年豐到案說明，檢察官漏夜偵訊後，今天凌晨諭令新台幣100萬元交保。
檢調獲報，廖年豐及互億科技章姓董事等人為拉抬股價，涉嫌利用人頭公司製作假交易，虛增營收以美化財報，另涉嫌多次進場買進自家股票，製造股票交易熱絡假象，藉此拉抬股價。
台北地檢署認定，廖年豐等人涉犯證券交易法的財報不實、操縱股價等罪，昨天指揮調查局新北市調查處兵分15路搜索，並約談廖年豐等5人到案。
檢察官漏夜偵訊後，今天凌晨聲押章姓董事、諭令廖年豐100萬元交保，其餘被告分別以5萬元至50萬元不等金額交保。
互億科技今天凌晨發布重大訊息表示，董事長廖年豐等涉證券交易法案件，新北市調查處21日依法搜索互億科技辦公室，目前已進入司法程序。全案還在調查中，靜候調查結果。
(時報資訊)
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