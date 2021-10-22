【時報-台北電】美債殖利率升，紐約期金轉跌；因美國公債殖利

率上升，抵消先前投資人對通膨擔憂及中國房地產市場陷入困境所

帶來的支撐，令金價終止連續2個交易日上漲的態勢。(編輯整理：

王聖為)

時報- 10/21NYMEX/COMEX 貴重金屬期貨收盤如下：

項目 10/21 10/20 漲跌

12月黃金(美元/盎司) 1781.90 1784.90 -3.00

12月白銀(美元/盎司) 24.17 24.45 -0.28

1月白金(美元/盎司) 1049.70 1052.30 -2.60

12月鈀金(美元/盎司) 2018.10 2082.40 -64.30

(商品行情網)

(時報資訊)

#貴重金屬 #期貨 #期金

重要商品行情

（更新：2021/10/22）
紐約近月RBOB汽油
2.4801 -0.03
紐約近月輕質原油
82.50 -1.37
BDI綜合指數
4653 -98.00
芝加哥近月黃豆
1224 -21.50
芝加哥近月玉米
532.25 -7.00
倫敦近月布蘭特
84.61 -1.21
紐約近月天然氣
5.115 -0.05
紐約近月黃金
1781.9 -3.00
倫敦三個月期銅
9831.50 -354.00
日本近月RSS3橡膠
224.90 +6.90
紐約近月棉花
106.14 -4.59
倫敦三個月期鎳
19930.00 -1033.00

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