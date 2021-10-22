【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周四美股主要指數漲跌互見，標普500指數連漲第7個交易日，並創下盤中和收盤新高。特斯拉和微軟等強勢帶動那斯達克指數收高，但IBM重挫拖累道瓊指數微跌作收。

周四收盤，道瓊工業平均指數跌6.26點或0.02%，為35,603.08點。標準普爾500指數漲13.59點或0.30%，為4,549.78點，創下盤中與收盤新高。那斯達克綜合指數漲94.02點或0.62%，為15,215.70點。

道瓊指數在周三創下盤中新高後，周四大多在平盤下波動。IBM股價重挫9.6%，給道瓊指數帶來最大的拖累。該公司下個月將拆離的傳統事業部門「管理基礎架構服務」（Managed Infrastructure Service）訂單減少，導致IBM上季營收落後市場預期。

標普11大類股以近來表現相對疲弱的非必需消費品類股大漲1.38%表現最佳。科技股指數收漲0.41%，亦為大盤帶來提振。

俄羅斯總統普丁不排除支持產油國增產的可能性，以及對需求前景的擔憂升高，原油價格應聲重挫，能源股指數大跌1.81%，在11大類股中跌幅最大。

Independent Advisor Alliance投資長Chris Zaccarelli表示，今天有些避險氣氛，投資人會回到較具防禦性的類股，包括大型科技股。你看到油價有些下跌，因此可能有點全球增長方面的擔憂。你也看到了一些通膨的擔憂。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）大跌3.10%，收在15.01點，創下2020年2月來新低。

TD Ameritrade資深市場策略師Shawn Cruz表示，雖然投資人普遍擔心供應鏈問題將推升成本，但跌至低點的VIX指數意味著他們並不認為後市股價將大起大落。市場可能會認為推升成本的供應鏈問題是暫時的，因為市場是「預期機制」（discounting mechanisms），反映的是投資人預期未來會發生的事。該策略師並表示，稍早前公布的數據顯示，上周初領失業給付人數降至19個月新低，顯示美國勞動力市場持續趨緊。

特斯拉漲逾3%，給那斯達克指數帶來最大的提振。特斯拉上季營收獲利雙雙創下歷史新高，但對供應鏈問題發出預警。

美國航空上季虧損小於市場預期，股價收漲1.9%。西南航空跌 1.6%，該公司上季虧損亦小於預期，但警告燃油和人力成本恐使本季難以轉盈。

PC和印表機製造商惠普公司（HP Inc）大漲6.9%，該公司2022財年經調整後獲利展望樂觀並提高全年股利，獲券商調升目標價。

其他大型科技股亦為大盤帶來提振。輝達漲2.6%，網飛漲4.4%。

費城半導體指數上漲1.12%。

共享辦公室新創公司WeWork首日掛牌交易，終場大漲13.4%。

根據Refinitiv的最新調查，以目前公布的約100家公司財報來看，分析師預估標普500指數成分股第三季獲利較去年同期成長33.7%。

半導體大廠英特爾和社群媒體Snap業績表現不如預期，盤後股價大跌，受此影響，那斯達克100期貨指數目前下挫0.47%。標普500指數期貨跌0.18%。

(時報資訊)