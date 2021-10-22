【時報-台北電】經統計，前個交易日(20211021)
1.外資連續賣超五日以上的股票：
統一(1216) 晟德(4123) 日月光投控(3711) 力成(6239) 頎邦(6147)
新美齊(2442) 環球晶(6488) 中裕(4147) 台半(5425) 磐儀(3594)
2.連續賣超四日的股票：
聯電(2303) 合晶(6182) 精材(3374) 台達電(2308) 旺矽(6223)
廣宇(2328)
3.連續賣超三日的股票：
正新(2105) 新普(6121) 創惟(6104) 國票金(2889) 精英(2331)
東聯(1710) 國喬(1312) 中纖(1718) 東和鋼鐵(2006) 晶豪科(3006)
力旺(3529) 飛宏(2457) 光寶科(2301)
4.連續賣超二日的股票：
中華電(2412) 群創(3481) 台達化(1309) 聯華(1229) 聯詠(3034)
遠傳(4904) 廣達(2382) 宏捷科(8086) 矽格(6257) 宏全(9939)
大成(1210) 中石化(1314) 華航(2610) 長榮航(2618) 東森(2614)
京元電子(2449) 中美晶(5483) 聯合再生(3576) 矽創(8016) 瑞昱(2379)
世界(5347) 威剛(3260) 定穎(6251) 新華(5481) 至上(8112)
同欣電(6271) 南電(8046) 信音(6126) 萬泰科(6190) 立德(3058)
英濟(3294) 光鼎(6226) 華晶科(3059) 晶技(3042) 強茂(2481)
加百裕(3323) 系統電(5309) 台康生技(6589) 高端疫苗(6547) 驊訊(6237)
威健(3033) 和益(1709)
5.轉買為賣的股票：
晶宏(3141) 佳世達(2352) 統振(6170) 揚明光(3504) 愛地雅(8933)
漢磊(3707) 振曜(6143) 威盛(2388) 技嘉(2376) 凌陽(2401)
中華化(1727) 大亞(1609) 國產(2504) 茂迪(6244) 嘉晶(3016)
新唐(4919) 南亞科(2408) 鈺創(5351) 伍豐(8076) 穩懋(3105)
東洋(4105) 矽統(2363) 敦泰(3545) 金像電(2368) 華通(2313)
中探針(6217) 均豪(5443) 順德(2351) 中光電(5371) 全新(2455)
光洋科(1785) 國碩(2406) 廣明(6188) 國巨(2327) 華容(5328)
萬潤(6187) 鴻準(2354) 普誠(6129) 晶焱(6411) 倉和(6538)
太景*-KY(4157) 長科*(6548) 雷虎(8033)
6.賣超前20名：
電子股：
聯電(2303) 技嘉(2376) 敦泰(3545) 凌陽(2401) 新唐(4919)
群創(3481) 景碩(3189) 天鈺(4961) 頎邦(6147) 聯合再生(3576)
日月光投控(3711) 建漢(3062) 合晶(6182)
傳產股：
華航(2610) 東森(2614) 大亞(1609) 東聯(1710) 統一(1216)
長榮航(2618) 中纖(1718)
(時報資訊)
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