【時報-台北電】經統計，前個交易日(20211021)

1.外資連續買超五日以上的股票：

國泰金(2882) 中信金(2891) 元大金(2885) 南亞(1303) 宏達電(2498)

台灣高鐵(2633) 彰銀(2801) 玉山金(2884) 中壽(2823) 群益證(6005)

英業達(2356) 益登(3048) 富喬(1815) 中環(2323) 達爾膚(6523)

合一(4743) 宏璟(2527)

2.連續買超四日的股票：

宏碁(2353) 台中銀(2812) 仁寶(2324) 龍巖(5530) 聯發科(2454)

榮運(2607) 中菲行(5609) 方土昶(6265) 光環(3234) 濱川(1569)

3.連續買超三日的股票：

台積電(2330) 誠美材(4960) 華星光(4979) 上詮(3363) 安泰銀(2849)

同致(3552) 陽明(2609) 友訊(2332) 宣德(5457) 禾昌(6158)

元太(8069) 光磊(2340) 朋程(8255) 圓剛(2417)

4.連續買超二日的股票：

華碩(2357) 可成(2474) 上海商銀(5876) 寶成(9904) 工信(5521)

福邦證(6026) 華南金(2880) 新光金(2888) 聯邦銀(2838) 華新(1605)

台塑(1301) 亞聚(1308) 遠東新(1402) 力鵬(1447) 長榮(2603)

萬海(2615) 慧洋-KY(2637) 基泰(2538) 偉詮電(2436) 榮成(1909)

台橡(2103) 泰鼎-KY(4927) 譜瑞-KY(4966) 擎亞(8096) 台表科(6278)

律勝(3354) 福華(8085) 晶采(8049) 佳能(2374) 雷科(6207)

5.轉賣為買的股票：

鴻海(2317) 網家(8044) 富邦金(2881) 中鋼(2002) 潤泰全(2915)

興富發(2542) 東捷(8064) 台泥(1101) 友達(2409) 建錩(5014)

金居(8358) 鈊象(3293) 正德(2641) 大國鋼(8415) 中美實(4702)

新光鋼(2031) 富強鑫(6603) 欣陸(3703) 盛餘(2029) 第一銅(2009)

彩晶(6116) 開發金(2883) 第一金(2892) 永豐金(2890) 遠東銀(2845)

宏遠證(6015) 大同(2371) 精華(1565) 旺宏(2337) 瑞軒(2489)

華夏(1305) 聯成(1313) 炎洲(4306) 興農(1712) 東鹼(1708)

南紡(1440) 力麗(1444) 永光(1711) 新興(2605) 益航(2601)

四維航(5608) 台航(2617) 台驊投控(2636) 允強(2034) 彰源(2030)

大成鋼(2027) 中鴻(2014) 燁輝(2023) 台肥(1722) 太極(4934)

榮剛(5009) 華邦電(2344) 華紙(1905) 正隆(1904) 欣銓(3264)

昇達科(3491) 映泰(2399) 松瑞藥(4167) 德宏(5475) 台燿(6274)

欣興(3037) 精星(8183) 耀勝(3207) 僑威(3078) 廣運(6125)

久元(6261) 立敦(6175) 越峰(8121) 致振(3466) 雙鴻(3324)

春源(2010) 安集(6477) 富采(3714) 宏泰(1612) 志信(2611)

運錩(2069) 燁興(2007) 聚和(6509) 廷鑫(2358) 中鋼構(2013)

大田(8924)

6.買超前20名：

金融股：

中信金(2891) 新光金(2888) 玉山金(2884) 富邦金(2881) 開發金(2883)

中壽(2823) 國泰金(2882)

電子股：

友達(2409) 彩晶(6116) 宏達電(2498) 華邦電(2344) 友訊(2332)

宏碁(2353)

傳產股：

大成鋼(2027) 長榮(2603) 燁輝(2023) 陽明(2609) 中鴻(2014)

中鋼(2002) 台聚(1304)

(時報資訊)

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