小編今天（22日）精選5件不可不知的國內外財經大事。在半導體供應鏈缺貨題材加持、外資圈再度唱旺聯發科股價至千元等多重利多下，半導體股重返市場交投重心，近日成交值比重攀升至三成以上，21日吸金1187億餘元，較前一日大增246億元，成交值占比也由前一天的約35％上升至38％。

【1】12檔半導體股 法人愛

上市半導體類股指數21日盤中收復季線壓力，領先加權指數突破所有均線反壓，扮演盤面多頭指標，惟午盤過後受到台積電（2330）南科水廠傳火災衝擊，股價由紅翻黑，半導體類股指數也下殺收小跌，季線得而復失。

【2】愛息族搶上車 0056爆量

「國民ETF」元大高股息（0056）除息前夕交投放量，不少「愛息族」搶搭今年除息行情最後參與機會，帶動成交量爆出近十萬張高峰，成交金額創掛牌以來第四大，盤中零股交易也超車台積電（2330）位居榜首，股東人數已攀升至52萬人以上。

【3】全台288家碳排大戶 將繳納碳費

環保署「溫室氣體減量及管理法」修正草案21日進行預告，明定的碳費收取對象受企業界高度關注。根據草案內容，初期將以碳排大戶為碳費收取的對象，包含電力、鋼鐵、煉油、水泥、光電半導體等產業首當其衝，年排放量超過2.5萬噸為首波收費的標準，預估全台有288家排碳大戶將被收取碳費。

【4】國內汽車業十年來首見… 和泰調高起薪20％

為爭取優秀年輕人才，國內車業龍頭和泰汽車決定，調高員工起薪20％，月薪將從4萬元起跳，不僅為近十多年來汽車業首見調高起薪的動作，更改寫車業員工起薪最高紀錄。和泰期待藉此縮短與半導體業、金控業的起薪差距，提升公司在徵才上的競爭力。

【5】破冰！中企加速進口美國天然氣

受中美首階段貿易協議履約壓力及能源短缺危機雙重影響，中企向美企購買液化天然氣（LNG）加速進行。根據美國能源部日前公布的文件顯示，中國能源巨頭中國石化（簡稱中石化）與美國能源公司Venture Global已簽署兩份20年長約，每年將向後者購買400萬噸LNG，使中國自美國進口LNG數量增加逾一倍。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意