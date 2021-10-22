小編今天（22日）精選5件不可不知的國內外財經大事。在半導體供應鏈缺貨題材加持、外資圈再度唱旺聯發科股價至千元等多重利多下，半導體股重返市場交投重心，近日成交值比重攀升至三成以上，21日吸金1187億餘元，較前一日大增246億元，成交值占比也由前一天的約35％上升至38％。
【1】12檔半導體股 法人愛
上市半導體類股指數21日盤中收復季線壓力，領先加權指數突破所有均線反壓，扮演盤面多頭指標，惟午盤過後受到台積電（2330）南科水廠傳火災衝擊，股價由紅翻黑，半導體類股指數也下殺收小跌，季線得而復失。
【2】愛息族搶上車 0056爆量
「國民ETF」元大高股息（0056）除息前夕交投放量，不少「愛息族」搶搭今年除息行情最後參與機會，帶動成交量爆出近十萬張高峰，成交金額創掛牌以來第四大，盤中零股交易也超車台積電（2330）位居榜首，股東人數已攀升至52萬人以上。
【3】全台288家碳排大戶 將繳納碳費
環保署「溫室氣體減量及管理法」修正草案21日進行預告，明定的碳費收取對象受企業界高度關注。根據草案內容，初期將以碳排大戶為碳費收取的對象，包含電力、鋼鐵、煉油、水泥、光電半導體等產業首當其衝，年排放量超過2.5萬噸為首波收費的標準，預估全台有288家排碳大戶將被收取碳費。
【4】國內汽車業十年來首見… 和泰調高起薪20％
為爭取優秀年輕人才，國內車業龍頭和泰汽車決定，調高員工起薪20％，月薪將從4萬元起跳，不僅為近十多年來汽車業首見調高起薪的動作，更改寫車業員工起薪最高紀錄。和泰期待藉此縮短與半導體業、金控業的起薪差距，提升公司在徵才上的競爭力。
【5】破冰！中企加速進口美國天然氣
受中美首階段貿易協議履約壓力及能源短缺危機雙重影響，中企向美企購買液化天然氣（LNG）加速進行。根據美國能源部日前公布的文件顯示，中國能源巨頭中國石化（簡稱中石化）與美國能源公司Venture Global已簽署兩份20年長約，每年將向後者購買400萬噸LNG，使中國自美國進口LNG數量增加逾一倍。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：