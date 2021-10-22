長相甜美的藝人丫頭（詹子晴）出道多年，在演藝圈有一定知名度但不算當紅，她日前自拍影片、分享23歲就存到第一桶金、自爆如何在5年內存到100萬元引起討論。理財專家盧燕俐看完後十分認同，直言重點就是「收入」減掉「儲蓄／理財」、再減掉「支出」，最後才是「花費」，惟這套公式看來簡單，卻要非常有定力才做得到。盧燕俐還提供一個小撇步，假設是每月5日領薪水，可以將定期定額的扣款日設定在6日，幫助強迫自己儲蓄。

丫頭家境不富裕。在演藝圈打拚賺錢也不如外界想像容易。她在自己的YouTube頻道分享存錢方法表示，最重要的法則就是「『收入』扣掉『固定支出』、扣掉『儲蓄』，最後才是你的『花費』」，聽起來簡單，大家心裡也有數，但很多人做不到。丫頭強調，其實只要好好遵守，就能有效地存錢。

她以月薪3萬來舉例，先扣掉1萬的房租，再扣掉6000元的「固定支出」，剩下的1萬4000元再分出6000元儲蓄，最後的8000元才是可以拿來花用的錢，而所謂的「固定支出」，就是絕對不能增加的意思，包含水電、網路費用等。

大家可能覺得只有8000元能用，太難了吧？丫頭說，「如果你不先苦後甘的話，你一輩子會一直苦，苦一輩子，你就會存不到錢啊」，如果是住家哩，還可以省下1萬元的房租，這樣每個月可以存到1萬6000元。

丫頭說，自己就是從18歲存到23歲，5年就存到第一桶金100萬元，而且還超出很多，因為她從小就知道「錢滾錢」的重要性，所以把儲蓄拿去買了4檔基金，每檔持有時間約2到5年，因為長期持有，才不會一直買在高點，是平均分攤的觀念，且當時她所持有的基金都賺錢，也加速她存錢的進度。

丫頭還透露她也會從一些小地方開源，譬如索取雲端發票，就有2次中獎機會，比紙本還好，還會結合記帳APP，放在手機桌面，就能清楚看到每一天花了多少錢，藉此警惕要謹慎分配支出，她也表示其實這些道理人人都做得到，只是願不願意而已。

盧燕俐表示，如同丫頭在影片所說的公式就是理財的重點，要將收入減掉儲蓄，減掉要買的基金等理財商品，再減掉房貸或房租、水電瓦斯費等支出，最後才是可以花費的，這套公式說起來簡單，但要非常有定力的人才做得到，她建議小資族可以先設定好投資理財的金額，定期定額買基金或是存股、存ETF，假設是每月5日領薪水，可以將定期定額的扣款日設定在6日，就可以在一領到薪水就把錢轉入「儲蓄／理財」項目，才不會在不知不覺中被花掉。

(時報資訊)