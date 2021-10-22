長相甜美的藝人丫頭（詹子晴）出道多年，在演藝圈有一定知名度但不算當紅，她日前自拍影片、分享23歲就存到第一桶金、自爆如何在5年內存到100萬元引起討論。理財專家盧燕俐看完後十分認同，直言重點就是「收入」減掉「儲蓄／理財」、再減掉「支出」，最後才是「花費」，惟這套公式看來簡單，卻要非常有定力才做得到。盧燕俐還提供一個小撇步，假設是每月5日領薪水，可以將定期定額的扣款日設定在6日，幫助強迫自己儲蓄。
丫頭家境不富裕。在演藝圈打拚賺錢也不如外界想像容易。她在自己的YouTube頻道分享存錢方法表示，最重要的法則就是「『收入』扣掉『固定支出』、扣掉『儲蓄』，最後才是你的『花費』」，聽起來簡單，大家心裡也有數，但很多人做不到。丫頭強調，其實只要好好遵守，就能有效地存錢。
她以月薪3萬來舉例，先扣掉1萬的房租，再扣掉6000元的「固定支出」，剩下的1萬4000元再分出6000元儲蓄，最後的8000元才是可以拿來花用的錢，而所謂的「固定支出」，就是絕對不能增加的意思，包含水電、網路費用等。
大家可能覺得只有8000元能用，太難了吧？丫頭說，「如果你不先苦後甘的話，你一輩子會一直苦，苦一輩子，你就會存不到錢啊」，如果是住家哩，還可以省下1萬元的房租，這樣每個月可以存到1萬6000元。
丫頭說，自己就是從18歲存到23歲，5年就存到第一桶金100萬元，而且還超出很多，因為她從小就知道「錢滾錢」的重要性，所以把儲蓄拿去買了4檔基金，每檔持有時間約2到5年，因為長期持有，才不會一直買在高點，是平均分攤的觀念，且當時她所持有的基金都賺錢，也加速她存錢的進度。
丫頭還透露她也會從一些小地方開源，譬如索取雲端發票，就有2次中獎機會，比紙本還好，還會結合記帳APP，放在手機桌面，就能清楚看到每一天花了多少錢，藉此警惕要謹慎分配支出，她也表示其實這些道理人人都做得到，只是願不願意而已。
盧燕俐表示，如同丫頭在影片所說的公式就是理財的重點，要將收入減掉儲蓄，減掉要買的基金等理財商品，再減掉房貸或房租、水電瓦斯費等支出，最後才是可以花費的，這套公式說起來簡單，但要非常有定力的人才做得到，她建議小資族可以先設定好投資理財的金額，定期定額買基金或是存股、存ETF，假設是每月5日領薪水，可以將定期定額的扣款日設定在6日，就可以在一領到薪水就把錢轉入「儲蓄／理財」項目，才不會在不知不覺中被花掉。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：