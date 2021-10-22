國際商業機器公司（IBM）財報拖累美股道瓊指數表現，但特斯拉（Tesla）等美國企業發布的新一輪財報表現多半正向，促使標普500指數再創新高。
道瓊工業指數小跌6.26點或0.02%，以35603.08點作收。
標準普爾500指數上漲13.59點或0.30%，收4549.78點。
科技股那斯達克指數上揚94.02點或0.62%，收15215.70點。
費城半導體指數揚升37.83點或1.12%，收3412.05點。
(時報資訊)
國際商業機器公司（IBM）財報拖累美股道瓊指數表現，但特斯拉（Tesla）等美國企業發布的新一輪財報表現多半正向，促使標普500指數再創新高。
道瓊工業指數小跌6.26點或0.02%，以35603.08點作收。
標準普爾500指數上漲13.59點或0.30%，收4549.78點。
科技股那斯達克指數上揚94.02點或0.62%，收15215.70點。
費城半導體指數揚升37.83點或1.12%，收3412.05點。
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