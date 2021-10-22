國際商業機器公司（IBM）財報拖累美股道瓊指數表現，但特斯拉（Tesla）等美國企業發布的新一輪財報表現多半正向，促使標普500指數再創新高。

道瓊工業指數小跌6.26點或0.02%，以35603.08點作收。

標準普爾500指數上漲13.59點或0.30%，收4549.78點。

科技股那斯達克指數上揚94.02點或0.62%，收15215.70點。

費城半導體指數揚升37.83點或1.12%，收3412.05點。

(時報資訊)

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主要市場指數

紐約道瓊
35603.08 -6.26(0.02%)
05:03
S&P500
4549.78 +13.59(0.30%)
05:03
Nasdaq
15215.70 +94.02(0.62%)
05:16
費半指數
3412.05 +37.83(1.12%)
05:16
日經225
28932.45 +223.87(0.78%)
09:56
南韓KOSPI
3008.97 +1.64(0.05%)
09:56
香港恆生
26099.78 +82.25(0.32%)
10:01
上證指數
3595.86 +1.08(0.03%)
10:01
深圳成指
14501.05 +56.20(0.39%)
10:01
英國FTSE
7190.30 -32.80(0.45%)
10/21
法國CAC
6686.17 -19.44(0.29%)
00:05
德國DAX
15472.56 -50.36(0.32%)
10/21

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