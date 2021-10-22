美國財政部今天宣布，在與歐洲國家達成停止數位服務稅的協議後，美國將對來自奧地利、法國、義大利、西班牙、英國的商品撤銷懲罰性關稅。

法新社報導，根據聯合協議，一旦全球最低企業稅生效，上述歐洲國家就會停止對大型科技企業實施引發爭議的稅目。全球最低企業稅預計2023年生效。

相關歐洲國家同意在過渡期內課徵的數位服務稅可扣抵未來稅務。各國在聯合聲明中表示：「這種妥協是務實解方。」

美國雖主張立即撤銷歧視亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、谷歌（Google）等美國科技巨擘的數位服務稅，但歐方偏好等到新稅制上路後再取消。

近140個國家本月初就經濟合作暨發展組織（OECD）促成的15%最低企業稅達成協議，目的是終結企業把利潤藏在稅率較低的國家。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）發布聲明表示，樂見就數位服務稅達成協議。

華府為了報復數位服務稅，宣布對來自數國的商品祭出25%的懲罰性關稅，但從未實際收取，因官員尋求達成更廣泛的租稅協議。

(時報資訊)

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