【時報記者張漢綺台北報導】遠百(2903)搶搭振興五倍券商機，全台遠百周年慶業績亮眼，自9月23日台中大遠百至10月21日接棒遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、新竹大遠百、遠百花蓮火力齊開，希望衝出10%以上成長。
2021遠東百貨超強周年慶強檔登場，搭振興五倍券帶動消費力道，推出持紙本振興券全館當日單筆消費滿3,000元送2,200元優惠，9月23日從台中大遠百開跑，全館化妝品9折起加贈品、內睡衣8折起加贈品、百貨服飾7折起，遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、新竹大遠百、遠百花蓮10月21日接棒上陣，全館有不少「振興升值五告好康」商品陣容，人氣強強滾，當日業績相較去年同期成長5%。
入秋首波冷空氣報到，替秋冬換季購物潮加溫，帶動冬季服飾熱銷，業績成長尤以精品、化妝品、潮流服飾為前三名。看好周年慶正式後續買氣，預期人潮再上漲兩成。
遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、新竹大遠百、遠百花蓮希望能衝出10%以上成長。
(時報資訊)
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