時報-10/21NYMEX原油期貨

項目 10/21 10/20 漲跌

12月輕質原油(美元/桶) 82.50 83.87 -1.37

11月熱燃油(美元/加侖) 2.55 2.59 -0.04

11月RBOB汽油(美元/加侖) 2.48 2.51 -0.03

(鄧凱綺)(商品行情網)

(時報資訊)

#原油期貨 #NYMEX #輕質原油

重要商品行情

（更新：2021/10/22）
紐約近月RBOB汽油
2.4801 -0.03
紐約近月輕質原油
82.50 -1.37
BDI綜合指數
4653 -98.00
芝加哥近月黃豆
1224 -21.50
芝加哥近月玉米
532.25 -7.00
倫敦近月布蘭特
84.61 -1.21
紐約近月天然氣
5.115 -0.05
紐約近月黃金
1781.9 -3.00
倫敦三個月期銅
9831.50 -354.00
日本近月RSS3橡膠
224.90 +6.90
紐約近月棉花
106.14 -4.59
倫敦三個月期鎳
19930.00 -1033.00

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