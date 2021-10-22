振興五倍券正式上路後，各部會加碼券於12日起連續四周抽籤，「地方創生券」已於上周五抽出5萬份，今(22日)上午10時30分將進行第二次抽籤，同樣抽出5萬份，面額為500元。上周尚未中籤的民眾，屆時可別忘記看中獎籤號，避免錯失優惠。

國發會說明，地方創生券的登記抽籤至29日截止，還沒有登記的民眾可上五倍券官網登記抽籤。相關抽籤作業分4周進行，於每周五上午抽出5萬個名額，使用期間自12月1日起至明年4月30日止。

國發會希望抽到地方創生券的民眾，能踴躍走入地方加碼消費，相信地方創生券適用店家提供的產品(服務)，將為消費者呈現多元的地方風土文化體驗與感動，而民眾的支持將成地方生生不息的創新發展動力。

(時報資訊)