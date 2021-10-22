【時報-倫敦21日電】10/21倫敦LME基本金屬期貨收盤如下

(單位:美元/公噸)

項目 10/21 10/20 漲跌

錫 37250.00 38215.00 -965.00

鎳 19930.00 20963.00 -1033.00

鋅 3429.50 3563.50 -134.00

鋁 2910.50 3069.50 -159.00

銅 9831.50 10185.50 -354.00

鉛 2400.00 2417.50 -17.50

(呂方維)(商品行情網)

(時報資訊)

#基本金屬 #期貨 #期銅

重要商品行情

（更新：2021/10/22）
紐約近月RBOB汽油
2.4801 -0.03
紐約近月輕質原油
82.50 -1.37
BDI綜合指數
4653 -98.00
芝加哥近月黃豆
1224 -21.50
芝加哥近月玉米
532.25 -7.00
倫敦近月布蘭特
84.61 -1.21
紐約近月天然氣
5.115 -0.05
紐約近月黃金
1781.9 -3.00
倫敦三個月期銅
9831.50 -354.00
日本近月RSS3橡膠
224.90 +6.90
紐約近月棉花
106.14 -4.59
倫敦三個月期鎳
19930.00 -1033.00

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