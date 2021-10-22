時報-今日焦點新聞
國內頭條：
1.萬七閃現，法人看好後市。(工商時報)
2.高價股熱戰，台股再現十千金。(工商時報)
3.櫃買觸季線，海外引資概念股吸睛。(工商時報)
4.新台幣NEER續創高，減緩輸入型通膨。(工商時報)
5.國內汽車業十年來首見，和泰調高起薪20%。(工商時報)
6.返台檢疫有望鬆綁，AZ可混打BNT。(中國時報)
7.國內通膨蠢動，政院三招穩物價。(經濟日報)
8.台積美國新廠，千億銀彈到位。(經濟日報)
9.PMIC大缺轉12吋晶圓成解方，手機IC大廠先行、中小業者低調醞釀。(電子時報)
10.美光：EUV設備2024年率先導入台灣，10年大計不會造成產能過剩。(電子時報)
大陸頭條：
1.滬指收漲0.2%，煤炭板塊領漲兩市。(新浪財經網)
2.央行：引導資金支持綠色發展，避免「一刀切」式減碳。(新浪財經網)
3.銀保監：恒大問題不會對中企信譽帶來大影響。(香港信報)
4.央地密集謀畫「十四五」工業綠色發展施工圖。(經濟參考報)
5.今年秋糧增產確立。(經濟參考報)
國際頭條：
1.傳日本央行討論隨經濟重啟逐步取消疫情支持措施。﹙路透社﹚
2.聯準會褐皮書：經濟「溫和至適度」增長，薪資壓力加大。﹙路透社﹚
3.監管憂慮緩解，香港科技股展開10月攻勢，阿里巴巴暴力反彈逾三成。﹙路透社﹚
4.房價下跌之際，中國各地著手支撐樓市。(華爾街日報)
5.中國監管部門建議滴滴赴港上市。(華爾街日報)
6.CDC顧問小組支持莫德納和嬌生新冠疫苗加強劑。(華爾街日報)(編輯整理：廖小蕎)
(時報資訊)
#今日焦點
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