【時報-盤前掃瞄】基本面：
1.前一交易日新台幣以27.912元兌一美元收市，貶值0.1分，成交值為9.19億美元。
2.集中市場21日融資增為2480億元，融券增為607550張。
3.集中市場21日自營商買超7.17億元，投信賣超0.99億元，外資買超68.67億元。
4.晶宏Q3獲利2.64億，賺贏上半年。晶宏9月歸屬母公司淨利達1.04億元，相較2020年同期大幅成長1,385.7％，每股淨利1.31元，累計第三季自結歸屬母公司淨利為2.64億元，單季獲利就超越上半年的水準。法人看好，晶宏2021年全年業績將可望繳出年增倍數成長的成績單，並改寫歷史新高水準。
5.元宇宙發威，宏達電股價登3年新高。元宇宙題材爆紅，宏達電VR新品搭上元宇宙概念，股價一飛沖天，21日再度漲停板、登上48.25元，創下2018年11月以來最高價。宏達電9月稅後虧損為2.59億元，比去年同期少虧7成，單月稅後每股虧損為0.32元，第四季虧損能否持續減少，VR新品銷售量是關鍵。
6.立積新品出擊，出貨將翻倍。立積為搶搭智慧家居商機，具備毫米波（mmWave）技術的射頻感測器目前已經成功拿下歐系及陸系等相關大單，現正量產出貨階段。法人預期，立積在2022年上半年將可望由第二代射頻感測器接棒出貨，出貨年增幅有望達到翻倍成長，替業績添增額外成長動能。
7.創惟Q3自結獲利，賺贏上半年。創惟9月歸屬母公司淨利為0.75億元，累計第三季自結獲利為1.76億元，已經超越2021年上半年獲利水準。法人看好，創惟後續將持續受惠於USB Hub控制IC及Type-C等商機推動，全年業績創高可期。
8.Mini LED商機唱旺，聚積吃補。聚積2022年Mini LED驅動IC及模組出貨動能都將全面看增，並開始大啖Mini LED商機。
9.強攻AI＋IoT，華邦電Q4營收再戰高。華邦電推出低功耗HyperRAM搶攻人工智慧（AI）及物聯網（IoT）等邊緣運算應用，並宣布與可編程平台廠Efinix合作，驅動其新一代的攝影機和感測器系統。近期雖然記憶體市場需求放緩，但華邦電利基型DRAM出貨暢旺，法人看好第四季營收可望續創新高。
10.出貨遞延，冠星聚陽Q4不淡。冠星-KY、成衣代工廠聚陽21日舉行法說會。在出貨遞延下，聚陽、冠星均認為，第四季將出現「淡季不淡」效應，手中訂單能見度已到2022年第一季，由於棉花、化纖等原物料價格上漲，2022年第一季報價可望調漲，營運成長審慎樂觀。
11.創史上最高交屋量，遠雄建今年完工案309億。遠雄建21日法說會時透露，今年全台將有七大案完工、總銷高達309億元，創史上最高交屋量，目前平均銷售達七～八成，業績成長可期；至於2022年的發展，部分新案可跨年度持續認列，加上全年完工量達154億元，營收也維持高水準，累計未來七年，掌握高達1,800億元的完工入帳存量在手，業績高成長無虞。
(時報資訊)
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