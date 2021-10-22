【時報-盤前掃瞄】國內消息：

1.完整接種疫苗，回台過年可望在家檢疫。中央流行疫情指揮中心終於同意，民眾可混打新冠肺炎疫苗！國內有400多萬AZ接種者尚未打第2劑，11月上旬開始的第13輪將開放全民可以AZ混打BNT；海外國人在明年初春節返鄉時，已完整接種疫苗者可以回家檢疫，或縮短檢疫天數。

2.國內汽車業十年來首見，和泰調高起薪20％。國內車業龍頭和泰汽車決定，調高員工起薪20％，月薪將從4萬元起跳，不僅為近十多年來汽車業首見調高起薪的動作，更改寫車業員工起薪最高紀錄。

3.288家碳排大戶，將繳納碳費。環保署「溫室氣體減量及管理法」修正草案21日進行預告。根據草案內容，初期將以碳排大戶為碳費收取的對象，包含電力、鋼鐵、煉油、水泥、光電半導體等產業首當其衝，年排放量超過2.5萬噸為首波收費的標準，預估全台有288家排碳大戶將被收取碳費。

4.高價股熱戰，台股再現十千金。半導體供應鏈短缺尚無解，外資、主力鎖定IC設計股及矽智財（IP）題材大舉拉抬，催化一波波高價股爭霸戰。台股股后再度換人做！IP股力旺21日股價衝上漲停2,340元，一舉超越信驊，躍升為台股新股后。

5.聯發科攜手NEC，擴大日本5G布局。聯發科宣布與NEC子公司NEC Platforms推出首款採用以7奈米製程打造的5G T750平台的用戶終端設備（CPE）和可攜式WiFi分享器（MiFi）產品，這是聯發科技與NEC Platforms首次在CPE產品上合作，讓訊號覆蓋不足的地方也能夠享有5G高速上網，同時擴大聯發科在日本5G市場布局。

6.通膨刺激置產，北台房價飆。住展雜誌最新統計，北台灣各縣市第三季預售新屋房價紛紛突破天花板，平均年漲幅達6.2％，創下2018年房市反彈以來最大漲幅，總計台北市、桃園、基隆、新竹等四個都市，房價都刷新歷史新高紀錄。

7.新台幣NEER續創高，減緩輸入型通膨。BIS最新公布9月名目有效匯率指數（NEER）統計，新台幣NEER上揚至124.59、續創新高，實質有效匯率指數（REER）則增至112.52、是逾15年新高；反觀同期韓元REER下滑至104.5、已連續八個月低於新台幣REER。

8.政院啟動機制，嚴查哄抬物價。國際油價勁揚、缺工、缺船等，全球面臨物價上漲壓力，通貨膨脹升溫，行政院長蘇貞昌21日在行政院會中，指示副院長沈榮津啟動「行政院穩定物價小組」運作機制，嚴加查察，絕不容有人藉機哄抬物價，藉此牟利，相關部會應共同做好穩定物價工作。

9.嗅到風險，國銀對陸授信2年減逾3千億。金管會統計，到今年6月底國銀對大陸曝險金額降到新台幣近1.47兆元，比去年6月底少近1,010億元，更比2018年9月曝險金額最高時少近3,537億元，銀行局主秘侯立洋表示，主要是放款少逾3,200億元，同業拆存亦少約800億元。

10.減產聲四起，友達法說受矚目。面板價格持續下滑，10月跌勢擴大，市調機構預期，下跌趨勢將延續至明年第一季，面板廠減產聲浪四起，群創（3481）鬆口動態調整產品組合，開減產第一槍；陸資大廠京東方在業界也傳出考慮減產，友達（2409）將於28日召開法說，是否減產救市成為穩定面板報價的關鍵角色。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意