【時報-盤前掃瞄】國外消息：

1.周四收盤，道瓊工業平均指數跌6.26點或0.02%，為35,603.08點。標準普爾500指數漲13.59點或0.30%，為4,549.78點，創下盤中與收盤新高。那斯達克綜合指數漲94.02點或0.62%，為15,215.70點。

2.美光十年大投資，將砸1,500億美元。記憶體大廠美光（Micron）宣布未來十年將投入1,500億美元資本及研發資出，美光全球營運執行副總裁Manish Bhatia表示，美光持續看好5G、雲端、電動車及人工智慧（AI）等新興領域將會帶來龐大記憶體需求，成為美光投入大筆資本支出的關鍵，但目前尚未底定資本投入方向，並重申台灣依舊是美光生產供應鏈的重要角色。

3.加州州長出手，港口壅塞有解。眼見加州港口嚴重壅塞，加州州長紐森（Gavin Newsom）20日（周三）發布行政命令，要求尋找可供短期停放貨櫃的土地、暫時解除卡車載貨限制以及增加人力訓練，盼解決貨櫃存放空間不足與卡車司機人力短缺的情況，改善港口運輸速度。

4.電力、天然氣瘋漲，歐洲能源供應商恐掀倒閉潮。電力與天然氣價格大漲，令歐洲能源供應商掀起一波倒閉潮。蘇格蘭電力（Scottish Power）公司執行長安德森（Keith Anderson）21日警告，除非政府盡快調整能源價格上限、允許業者反映成本，否則英國能源市場恐面臨「大屠殺」慘況，光下個月可能有至少20家供應商倒閉。

5.供應鏈危機惹禍，全球化倒退嚕。最能體現全球化願景的非供應鏈莫屬，如同2008年金融危機，今年全球爆發供應鏈危機後，全球化遭到重創，全球化腳步不進反退。

6.聯合利華：成本通膨持續到明年。消費品巨擘聯合利華（Unilever）21日警告成本通膨將持續到明年，令消費品廠商不斷承受成長上升壓力，因此必須漲價來抵銷包括能源與其他成本大增的影響。

7.PayPal喊450億美元，娶Pinterest。外媒引述消息報導，線上付款服務業者PayPal出價450億美元求購社交網站Pinterest，藉此跨入電子商務領域。可望締造PayPal史上最大規模收購案，也將成為全球最高價的社交媒體收購案，吸引更多金融科技與社交媒體結盟。

8.惠普執行長示警：缺料延續至明年H1。電腦大廠惠普（HP）執行長羅爾斯（Enrique Lores）20日表示，全球供應鏈瓶頸與晶片短缺對於該公司帶來的衝擊更勝於同業，而他預期相同狀況恐延續至明年上半年。

9.特斯拉上季營收、獲利雙創新高。電動車大廠特斯拉20日公布上季營收、獲利雙雙創新高，並寫下連續三季盈餘，歸功於該車廠因應供應鏈受阻的能力優於對手。此外，受到中國電動車銷售挹注，上季交車量勁升73％，而中國廠已是特斯拉旗下產量最高的廠房。

10.百健阿茲海默新藥，意外滯銷。美國藥廠百健（Biogen）20日發布第三季財報，近20年來首獲美國食品藥物管理局（FDA）核准上市的阿茲海默症新藥Aduhelm，因醫師仍有疑慮不敢貿然開藥，加上治療程序複雜，第三季銷售遠不如預期。

(時報資訊)