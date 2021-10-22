【時報-盤前掃瞄】技術面：
1.台股前一交易日收漲1.69點，為16889.51點。
2.台股前一交易日成交金額量增為3086.64億元，5日均量為2812.74億元，10日均量為2785.48億元。
3.5日均線16832.93點，10日均線16671.71點，20日均線16758.7點。
4.5日RSI為65.64，10日RSI為54.35。
5.9日K值為78.65，9日D值為67.86。
6.20日乖離率為0.78。
7.日盛投顧：台股於10月14日KD黃金交叉，周四KD持續上揚，未出現死亡交叉前仍有高點可期，在價平量增之下，後續仍要補量上攻才有機會突破季線壓力。
(時報資訊)
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