【時報-台北電】受到特斯拉、微軟股價帶動，標普再創歷史新高，收盤四大指數漲跌幅介於-0.02%~1.12%。其中，科技股表現佳，NVIDIA、AMD、網飛上漲超過2%，台積電ADR上漲0.61%、聯電ADR下跌0.48%、日月光ADR下跌0.72%。
周四美股四大指數漲跌互見，台股早盤小幅跳高開出，盤中最一度衝過萬七大關，但11點過後，亞股回檔與權值電子股走弱，指數壓回平盤附近震盪，終場上漲1.69點的16,889.51點收，成交量3,097.91億元。三大法人合計+76.3億元：外資+68.67億元、投信+0.47億元、自營商+7.17億元。
由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：
（1）、量能：價平量增，後續仍要補量上攻才有機會突破季線壓力。
（2）、均線：守住月線，仍有機會挑戰季線。
（3）、技術指標：10月14日KD黃金交叉，周四KD持續上揚，未出現死亡交叉前仍有高點可期。
櫃買指數開高後震盪走低，上漲0.16%，收在207.33點，將挑戰半年線~季線壓力。
周四盤中一度站上17,000點，但在亞股走弱與追價買盤不足，指數最後小漲作收，反而OTC表現較佳，預期在成交量未能有效放大到3500億元水準，指數仍將呈現震盪格局。短線選股可留意IC設計、電動車電池、低軌衛星、汽車零組件、元宇宙等。(日盛投顧提供)
(時報資訊)
#台股
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