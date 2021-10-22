根據美國主管機關文件與企業律師透露，美國反壟斷機構在過去3個月延長至少5家油氣公司收購與合併交易的審核速度。

該時機恰巧也是美國面臨零售汽油價格高漲，導致民怨四起的敏感時刻。由於美國西德州期油價格近來飆漲到數年高點，白宮日前還曾致電美國油氣生產商，詢問他們如何協助降低油價。

另外外界認為，這項舉動彰顯聯邦貿易委員會保護消費者、勞工與環境的決心。在新主席帶領下，該反壟斷機構從科技到醫療保健等合併或收購交易，都採取比以往更加強硬的立場。

(時報資訊)

#美國 #油氣 #油價

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