美國9月成屋銷售飆升到8個月高點，不過房價居高不下與供給仍舊吃緊，也讓首次購屋者望之卻步，降低買房的意願。
全美不動產仲介協會表示，9月成屋銷售增加7％，創今年來最大增幅，經季節調整後，年率為629萬戶，為1月以來最高。
9月房價成長幅度雖然有所減緩，不過依然表現強勁。上月成屋價格中位數年增13.3％到352,800美元，是今年來最小增幅。其中首次購屋者約占9月成屋銷售的28％，為2015年7月以來最低，並且較1年前的31％下滑。
(時報資訊)
美國9月成屋銷售飆升到8個月高點，不過房價居高不下與供給仍舊吃緊，也讓首次購屋者望之卻步，降低買房的意願。
全美不動產仲介協會表示，9月成屋銷售增加7％，創今年來最大增幅，經季節調整後，年率為629萬戶，為1月以來最高。
9月房價成長幅度雖然有所減緩，不過依然表現強勁。上月成屋價格中位數年增13.3％到352,800美元，是今年來最小增幅。其中首次購屋者約占9月成屋銷售的28％，為2015年7月以來最低，並且較1年前的31％下滑。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：