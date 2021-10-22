美國9月成屋銷售飆升到8個月高點，不過房價居高不下與供給仍舊吃緊，也讓首次購屋者望之卻步，降低買房的意願。

全美不動產仲介協會表示，9月成屋銷售增加7％，創今年來最大增幅，經季節調整後，年率為629萬戶，為1月以來最高。

9月房價成長幅度雖然有所減緩，不過依然表現強勁。上月成屋價格中位數年增13.3％到352,800美元，是今年來最小增幅。其中首次購屋者約占9月成屋銷售的28％，為2015年7月以來最低，並且較1年前的31％下滑。

(時報資訊)

#成屋 #美國 #購屋

主要市場指數

紐約道瓊
35603.08 -6.26(0.02%)
05:03
S&P500
4549.78 +13.59(0.30%)
05:03
Nasdaq
15215.70 +94.02(0.62%)
05:16
費半指數
3412.05 +37.83(1.12%)
05:16
日經225
28932.45 +223.87(0.78%)
09:56
南韓KOSPI
3008.97 +1.64(0.05%)
09:56
香港恆生
26099.78 +82.25(0.32%)
10:01
上證指數
3595.86 +1.08(0.03%)
10:01
深圳成指
14501.05 +56.20(0.39%)
10:01
英國FTSE
7190.30 -32.80(0.45%)
10/21
法國CAC
6686.17 -19.44(0.29%)
00:05
德國DAX
15472.56 -50.36(0.32%)
10/21

延伸閱讀