儘管通膨前景惡化，土耳其央行仍連續第二個月降息，將政策利率一口氣調降200個基點到16%，這也導致里拉再度暴貶至歷史新低。
不過該央行也表示，鑑於對食品、能源與其他進口品的暫時性供給壓力不斷上升，因此到年底貨幣政策寬鬆空間已經有限。
土國總統埃爾多安曾在上周大舉開除三名反對降息的央行官員，這也讓外界對於這次土國央行降息不感意外，儘管如此，降息幅度仍是市場預測的兩倍。
(時報資訊)
儘管通膨前景惡化，土耳其央行仍連續第二個月降息，將政策利率一口氣調降200個基點到16%，這也導致里拉再度暴貶至歷史新低。
不過該央行也表示，鑑於對食品、能源與其他進口品的暫時性供給壓力不斷上升，因此到年底貨幣政策寬鬆空間已經有限。
土國總統埃爾多安曾在上周大舉開除三名反對降息的央行官員，這也讓外界對於這次土國央行降息不感意外，儘管如此，降息幅度仍是市場預測的兩倍。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：