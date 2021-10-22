儘管通膨前景惡化，土耳其央行仍連續第二個月降息，將政策利率一口氣調降200個基點到16%，這也導致里拉再度暴貶至歷史新低。

不過該央行也表示，鑑於對食品、能源與其他進口品的暫時性供給壓力不斷上升，因此到年底貨幣政策寬鬆空間已經有限。

土國總統埃爾多安曾在上周大舉開除三名反對降息的央行官員，這也讓外界對於這次土國央行降息不感意外，儘管如此，降息幅度仍是市場預測的兩倍。

(時報資訊)