【時報記者林資傑台北報導】玉山銀行為拓展東協市場版圖，規畫赴越南設立胡志明市代表人辦事處，以瞭解當地法令動態及掌握市場資訊與產業脈動，申請案獲金管會核准向越南主管機關申請。若順利獲當地主管機關核准設立，將是玉山銀續同奈分行及河內辦事處後，在越南的第三處分支據點。

銀行局主秘侯立洋表示，玉山銀目前已設有柬埔寨及中國大陸2家子行，美國洛杉磯、香港、新加坡、越南同奈、澳洲雪梨、布里斯本，緬甸仰光、日本東京等8家分行，以及越南河內1家代表人辦事處，此次申設胡志明市辦事處，主要為拓展東協市場版圖。

越南向來為國銀新南向布局的重要國家之一，目前共有14家台資銀行進軍越南，分別在胡志明市、河內、同奈等地，合計設立13家代表人辦事處、12家分行及1家子行。不過，近年來多家銀行赴越南申請設立分行，迄今仍在排隊苦等當地主管機關核准。

由於越南主管機關認為外資銀行過度集中於胡志明市及河內設點，認為市場已過度飽和，多年前已凍結分行執照核發，前次核准的兆豐銀胡志明市分行已是6年前的2015年。近年國銀已逐漸轉向越南其他地區申設分行，盼有機會取得當地主管機關核發執照機會。

雖然兆豐銀去年10月申請設立越南海防辦事處獲金管會核准，並於今年9月獲越南主管機關核准設立，要在越南其他地區申設分行仍只能排隊苦候，如兆豐銀2012年申設海陽分行、合庫去年7月申設河靜分行，迄今仍未獲越南主管機關核准。

據金管會統計，在國銀海外分支機構中，越南2021年上半年稅前淨利9.39億元，較去年同期15.26億元減少達38.47％，為近3年同期低點，排名自第5名降至第8名。侯立洋表示，主因疫情升溫及大環境較差，國銀放款量能減少所致。

(時報資訊)