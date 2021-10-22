【時報記者林資傑台北報導】台灣花旗銀行因消金業務出售案接連爆出勞資糾紛，金管會銀行局對此提出3點要求，表示即使是保密協議亦應符合法律規定，參與併購的買賣雙方均應保障客戶及員工權益，花旗應對內對外均應說明釐清，待花旗提出說明後，將予勞動主管機關督促確保員工權益。

花旗銀行因總部經營策略決策，決議出售台灣子行的消金業務，正與潛在買家洽談中，卻接連傳出要求潛在買家簽署3年內不得挖角聘用自家員工等條款的保密協議，以及交易獎金新制要求員工簽署放棄一切請求權同意書等勞資爭議糾紛。

銀行局主密侯立洋對此重申銀行局的3點立場要求。首先，針對員工工作權疑受影響部分，雖涉及花旗和買方的保密契約條款，但相關契約條款內容亦須符合法令規定，花旗應對於外界疑慮說明釐清。

其次，員工為金融機構重要資產，員工能安心工作，金融機構才能面對客戶、投資人和社會並穩健經營。金管會尊重銀行基於經營策略和市場機制的併購活動，但過程必須符合政府各部門法規，參與併購的買賣雙方都要保障客戶和員工權益，且不應對社會有不良影響。

侯立洋指出，台灣花旗消金部門約有2500名員工，由於此次涉及影響員工工作權，金管會已要求花旗應儘速依照勞動法令檢視相關約定合法性、向金管會提出說明，同時也應向員工說明釐清，以消除員工疑慮。

侯立洋表示，針對花旗與潛在買家是否有所約定、相關約定是否符合法令，目前正在瞭解並進一步釐清狀況。由於爭議涉及勞動法令、屬於勞動主管機關權責，基於政府一體，將等待花旗提出相關說明後，和勞動主管機關共同督促花旗充分保障員工權益。

(時報資訊)