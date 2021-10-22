【時報-晨間解盤】美10年期公債殖利率衝至1.66%創短期新高，美科技股雖然轉弱但只是小幅回檔，美股對於債券殖利率的敏感度降低，說明市場投資人已淡化這項利空，主要是目前市場資金仍然相當充沛，當股價經過適度修正後，逢低進場的買盤就會升溫。
回到台股，周四電子類股人氣大復活，佔大盤成交比重衝過7成，雖然短期人氣過度集中稍嫌過熱，但當電子成為人氣主軸，則落後補漲的節奏就會響起，這是「空方架構下，抗跌會補跌；多方結構下，落後會補漲」。(倫元投顧提供)
(時報資訊)
【時報-晨間解盤】美10年期公債殖利率衝至1.66%創短期新高，美科技股雖然轉弱但只是小幅回檔，美股對於債券殖利率的敏感度降低，說明市場投資人已淡化這項利空，主要是目前市場資金仍然相當充沛，當股價經過適度修正後，逢低進場的買盤就會升溫。
回到台股，周四電子類股人氣大復活，佔大盤成交比重衝過7成，雖然短期人氣過度集中稍嫌過熱，但當電子成為人氣主軸，則落後補漲的節奏就會響起，這是「空方架構下，抗跌會補跌；多方結構下，落後會補漲」。(倫元投顧提供)
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