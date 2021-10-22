【時報-台北電】周三美股四大指數漲跌互見，道瓊、標普500收紅，逼近歷史高點。經濟部統計處周三(10月20日)公布9月外銷訂單金額為629億美元，創歷年單月新高，拿下連19紅，並預估10月有機會拿下連20紅。美股走勢佳與外銷訂單數據理想，激勵加權指數開高後一度上漲139.07點，但尾盤收斂漲幅，終場僅上漲1.69點、收在16889.51點，漲幅0.01%。
三大類股漲跌互見，金融與傳產分別上漲0.48%與0.38%，電子下跌0.24%。次族群部分，鋼鐵類股指數較為強勢，上漲1.73%，近期美元走跌帶動原物料反彈上漲，相關類股有表現機會。電子零組件類股較為弱勢，下跌0.93%。
期權結算日後台股上下震盪，觀察美股財報是否持續優於市場預期，連帶台股才有表現機會，短線上以區間操作為主。
籌碼面部分，外資現貨買超68.66億，期貨淨空單增加700口至18163口，十大交易人與特定法人合計賣出978口。周選支撐與壓力區落在16100至17200之間，P/C Ratio降至1.09，整體籌碼中性看待。(統一期貨提供)
(時報資訊)
#台指期
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：