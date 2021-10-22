【時報-台北電】周三美股四大指數漲跌互見，道瓊、標普500收紅，逼近歷史高點。經濟部統計處周三(10月20日)公布9月外銷訂單金額為629億美元，創歷年單月新高，拿下連19紅，並預估10月有機會拿下連20紅。美股走勢佳與外銷訂單數據理想，激勵加權指數開高後一度上漲139.07點，但尾盤收斂漲幅，終場僅上漲1.69點、收在16889.51點，漲幅0.01%。

　三大類股漲跌互見，金融與傳產分別上漲0.48%與0.38%，電子下跌0.24%。次族群部分，鋼鐵類股指數較為強勢，上漲1.73%，近期美元走跌帶動原物料反彈上漲，相關類股有表現機會。電子零組件類股較為弱勢，下跌0.93%。

期權結算日後台股上下震盪，觀察美股財報是否持續優於市場預期，連帶台股才有表現機會，短線上以區間操作為主。

　籌碼面部分，外資現貨買超68.66億，期貨淨空單增加700口至18163口，十大交易人與特定法人合計賣出978口。周選支撐與壓力區落在16100至17200之間，P/C Ratio降至1.09，整體籌碼中性看待。(統一期貨提供)

(時報資訊)

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