【時報-台北電】證交所2021年10月21日集中市場融資融券餘額表顯示，融資餘額較前一日增加13.15億元，成為2480.00億元，融券餘額較前一日增加13147張，成為607550張。(資料來源:證交所)

(時報資訊)

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