航運族群自7月以來，跌幅超過6成，網上湧現水手認賠的畢業文，有網友發現先前頻頻買進貨櫃三雄的皇翔建設，21日公告處分萬海、長榮部分持股，虧損約8588.5萬元，水手們見狀感慨萬分，「連大戶都不玩了，真的要沈船了」、「這家伙終於下船了」、「這應該算最頂的畢業文」。

皇翔建設今年以來利用閒置資產在台股個股短期操作，並搭上「航海王」投資熱潮，然而，從7月整體航運股崩跌以來，單從航運股原本處分獲利2.23億元，7月29日開始一路輸多勝少，最新公告顯示，皇翔處分萬海及長榮部分持股，共虧損8588.5萬元。

據皇翔21日公告，皇翔以205.27元處分萬海1522張持股，總計交易額約3.12億元，虧損2365.2萬元；以120.48元處分長榮2550張持股，總計交易額約3.07億元，虧損約6223.3萬元，總計虧損約8588.5萬元。

公告一出，PTT股板網友揶揄表示，「欸，不對，這應該算最頂的畢業文」、「超大型韭菜，萬海就是你們賣到綠的阿」、「大顆韭菜」、「原來今天是他們在賣」、「咕嚕咕嚕」、「有錢就是任性」、「8500萬對皇翔來說根本85元而已」。

有網友驚呼連連， 「賠了8500萬」、「連大戶都不玩了，真的要沉船了」、「投降啦？跳船了！」、「超大型韭菜認賠了，利空出盡了」、「倒貨啦，難怪最近跌這麼多」、「量越來越少，他們這些大戶再不賣就跑不掉了」。

航運族群上半年漲勢凌厲，萬海、長榮、陽明貨櫃三雄股價不斷創新高，造就許多賺得盆滿缽滿的航海王，然自7月開始行情反轉，股價不斷下挫，自高點已跌逾6成，長榮、陽明更回測至百元以下，萬海也從3字頭跌到1字頭；今（21日）陽明收盤小漲1.03%至89.3元，長榮小漲0.8%至92.2元，萬海則小跌0.3%至159元。

(時報資訊)

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